Нова традиція Лаври на час війни

Юлія (Тайра) Паєвська та Юрій Гудименко під час першої церемонії ударів по дзвону

Полонених не можна забувати. Зниклих безвісти не можна забувати. Викрадених не можна забувати

Відтепер щоденно о 9:01 Київ буде чути удари дзвону. Битиме найгучніший дзвін на дзвіниці Києво-Печерської лаври, і битиме девʼять разів поспіль. Наступного року – десять разів. Потім – одинадцять.

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По одному удару за кожен рік війни.

Щоденно після загальнонаціональної хвилини мовчання за жертвами війни, завершуючи її, підсумовуючі. Як нагадування – про полонених, зниклих безвісти, політвʼязнів, викрадених. Тих, хто живий або є надія, що живий.

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Це нова традиція Лаври. І я пишаюся, що долучався до її створення і розробки.

Довелося побити власний рекорд і дошкутельгати наверх, на дзвіницю, щоб побачити на власні очі, як Юлія Паєвська і Макс Колесніков вперше бʼють у дзвін. І це було дуже потужно – і емоційно теж.

Полонених не можна забувати. Зниклих безвісти не можна забувати. Викрадених не можна забувати. Ми не маємо на це права, доки ми живі.

І про це потрібно нагадувати.

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Дякую Максиму Остапенко і Олесі Крамаренко. Це буде чудова традиція.

Доки ми не повернемо додому останнього з тих, хто не з нами.