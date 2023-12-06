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Юрій Гудименко Політичний діяч

Нова традиція Лаври на час війни

glavcom.ua
Юлія (Тайра) Паєвська та Юрій Гудименко під час першої церемонії ударів по дзвону
фото: facebook/Юрій Гудименко

Полонених не можна забувати. Зниклих безвісти не можна забувати. Викрадених не можна забувати

Відтепер щоденно о 9:01 Київ буде чути удари дзвону. Битиме найгучніший дзвін на дзвіниці Києво-Печерської лаври, і битиме девʼять разів поспіль. Наступного року – десять разів. Потім – одинадцять.

По одному удару за кожен рік війни.

Щоденно після загальнонаціональної хвилини мовчання за жертвами війни, завершуючи її, підсумовуючі. Як нагадування – про полонених, зниклих безвісти, політвʼязнів, викрадених. Тих, хто живий або є надія, що живий.

Це нова традиція Лаври. І я пишаюся, що долучався до її створення і розробки.

Довелося побити власний рекорд і дошкутельгати наверх, на дзвіницю, щоб побачити на власні очі, як Юлія Паєвська і Макс Колесніков вперше бʼють у дзвін. І це було дуже потужно – і емоційно теж.

Полонених не можна забувати. Зниклих безвісти не можна забувати. Викрадених не можна забувати. Ми не маємо на це права, доки ми живі.

І про це потрібно нагадувати.

Дякую Максиму Остапенко і Олесі Крамаренко. Це буде чудова традиція.

Доки ми не повернемо додому останнього з тих, хто не з нами.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Києво-Печерська лавра Юрій Гудименко

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Юрій Гудименко

Нова традиція Лаври на час війни
Нова традиція Лаври на час війни
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