Вигнання з Лаври: УПЦ МП вимагає від заповідника 100 млн грн
Протоєрей Микита Чекман звернувся до суду
Адвокат Української православної церкви Московського патріархату та митрополита Павла (Лебедя) протоєрей Микита Чекман повідомив, що звернувся до апеляційного суду з проханням стягнути із заповідника «Києво-Печерська лавра» 100 млн грн за фактичне «вигнання монахів» із приміщень. Про це він написав у Telegram.
Адвокат вважає, що заборона суду в перешкоджанні роботі комісії «фактично призводить до передачі» Києво-Печерської лаври заповіднику.
«У зв’язку з цим необхідно вжити заходів зустрічного забезпечення шляхом зобов’язання позивача у семиденний строк з дня ухвали внести на депозитний рахунок господарського суду м. Києва кошти на суму 100 млн грн», – сказано в заяві.
У відповідь держзаповідник Києво-Печерська Лавра зазначив, що «монастир не приховує, що, безоплатно користуючись державним майном на території Нижньої лаври (79 об’єктів) упродовж 30 років, основним завданням мав отримання надприбутків».
Нагадаємо, у березні Міністерство культури попередило УПЦ МП, що та має звільнити будівлі на території «Нижньої Лаври». Державний заповідник «Києво-Печерська Лавра», який розпоряджається ними, розірвав з Церквою договір від 2013 року про безоплатне користування майном.
Однак в УПЦ МП не погодилися. Свято-Успенська Києво-Печерська лавра (Чоловічий монастир УПЦ МП), який діяв на території «Нижньої Лаври», подав позов проти заповідника. А священники УПЦ МП хотіли залишитися у будівлях, поки триває суд.
Однак суд не визнав односторонню відмову заповідника від договору з УПЦ МП недійсною. Таким чином, судом підтверджено законність розірвання договору.
10 серпня суд зобов'язав монастир УПЦ МП повернути заповіднику майно Нижньої лаври.
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