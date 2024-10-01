У лікарні помер чоловік, який підпалив себе у будівлі Полтавської ОВА

Поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень за статтею «Умисне вбивство»

30 вересня у лікарні помер чоловік, який 27 вересня облив бензином та підпалив себе в приміщенні Полтавської ОВА. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, повідомляє «Суспільне».

За даними правоохоронців, підпалив себе 71-річний чоловік. Зазначається, що він – житель іншої області.

Поліцейські вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство».

Нагадаємо, вдень, 27 вересня, 71-річний чоловік прийшов до будівлі Полтавської обласної військової адміністрації, де здійснив самопідпал.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня у столиці патрульні поліцейські врятували жінку від самогубства. Як зазначається, вчора до поліцейських надійшло повідомлення про те, що в Деснянському районі столиці жінка намагається вчинити самогубство. Після прибуття на місце події патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука.