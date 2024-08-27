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Сотні людей шукають партнерів для спільного самогубства: шокуюче розслідування BBC

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Сотні людей шукають партнерів для спільного самогубства: шокуюче розслідування BBC
Злочинці можуть використовувати сайт для самогубців у своїх цілях
фото: economistua.com

Люди знайомляться на сайті, що пропагує самогубства і разом йдуть вкорочують собі віку

Понад 700 британців розмістили оголошення про пошук партнера для спільного суїциду на сайті, що пропагує самогубства. Це з'ясувало розслідування BBC.

На сайті, назву якого журналісти не озвучують, є закрита група, доступна виключно для учасників спільноти. Там люди можуть шукати супутника для спільного самогубства. Вони діляться відомостями про свій вік, стать, місцеперебування та бажаний метод позбавлення життя.

BBC вдалося з'ясувати, що кілька випадків подвійних самогубств були пов'язані з цією мережею. Сайт також використовують для пошуку вразливих, психічно нестійких жінок.  ВВС зафіксувала на сайті понад 5 тис. повідомлень від людей з різних куточків світу.

Розслідування, проведене ВВС у березні, показало, що понад 130 британців могли скоїти суїцид, використавши хімічну речовину, рекламовану на сайті.

Команда ВВС створила анонімний акаунт і проаналізувала спілкування в закритій групі. Її члени вказували свій вік, стать, місце проживання і бажаний спосіб смерті. Розслідування також з'ясувало ще одну тривожну обставину, пов'язану із закритою партнерською групою сайту.

Судячи з усього, зловмисники використовують її для пошуку вразливих і схильних до суїциду людей, особливо жінок. У 2022 році суд у Глазго дізнався, що 31-річний Крейг Макінеллі спілкувався там з молодими жінками. Він умовив одну з них прийти до нього у квартиру і «попрактикуватися» в самогубстві. Макінеллі неодноразово душив жінку до втрати свідомості. З'ясувалося, що він пропонував схожі «поради й допомогу» іншим схильним до суїциду молодим жінкам. З усіма зловмисник знайомився у закритій партнерській групі сайту.

Під час розслідування ВВС виявила, що за останні два роки деякі користувачі сайту навіть виїжджали за кордон, щоб познайомитися з потенційними партнерами. Зокрема стало відомо про двох чоловіків з США, які приїздили до Британії, щоб зустрітися і «допомогти» молодим жінкам у їхніх суїцидальних планах. В одному випадку чоловік з Міннесоти прилетів до Британії і понад тиждень жив у готелі з 21-річною дівчиною, з якою познайомився на сайті.

На 11-й день спільного проживання в готельному номері дівчина проковтнула токсичну хімічну речовину і померла.  Чоловік стверджував, що в той момент спав, і викликав службу порятунку, коли зрозумів, що вона зробила. Його затримала і допитала поліція, але потім відпустила без пред'явлення звинувачень. 

Як зарадити проблемі

У 2023 році британська влада ухвалила закон про безпеку в інтернеті, який, за їхніми словами, дозволить боротися з подібними сайтами. Джулі Бентлі, виконавча директорка Samaritans, благодійної організації із запобігання самогубствам, каже, що закон діятиме ефективно, якщо матиме реальні інструменти: «Уряд має гарантувати, що невеликі платформи, які становлять високий ризик для суспільства, будуть дійсно контролюватися».

 А тим часом родичі жертв цієї платформи б'ють на сполох. «Це ж просто мрія злочинця – мати таку партнерську мережу», – обурюється одна з активісток. «Соцмережа настільки відкрита для злочинів, що це дуже і дуже лякає».

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку в Лесото вкорочують собі життя 87,5 людей на 100 тис. населення.Це удвічі більше, ніж у наступній країні в списку – Гаяні у Південній Америці, де ця цифра трохи перевищує 40. Це також майже в 10 разів більше за середній світовий показник, який становить дев’ять самогубств на 100 тис. людей.

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Теги: соціум розслідування самогубство влада населення

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