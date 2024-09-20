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Ритуал чи молитва? Матір підозрюваного у вбивстві Фаріон здивувала поведінкою в суді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ритуал чи молитва? Матір підозрюваного у вбивстві Фаріон здивувала поведінкою в суді
19 вересня відбулося засідання у справі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон - Вʼячеслава Зінченка. На засідання була присутня його матір
фото: скриншот відео

Жінка переконана, що її син не винний у вбивстві мовознавиці

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон провела незвичний ритуал просто в залі суду перед засіданням, яке відбулося 19 вересня у Львові. Про це повідомляють очевидці події та «Четверта студія».

На відео помітно, як жінка декілька разів поспіль розводить руками, щось промовляє про себе та глибоко дихає. 

На питання журналістів, що означає цей «ритуал», жінка відповіла, що це лиш молитва до Бога.

«Це не ритуал, це слово «алилуя» – це молитва до Бога, все», – пояснила матір підозрюваного. Вона також відповіла журналістам, що впевнена – «її син не вбивця», і мала сподівання, що його відпустять.

Однак, суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознивиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року. Адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто дружні стосунки із донькою Фаріон. Їм було відмовлено без можливості оскарження. Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. 

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

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Теги: пістолет відео Ірина Фаріон жінка самогубство голодування суддя прокурор

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Ритуал чи молитва? Матір підозрюваного у вбивстві Фаріон здивувала поведінкою в суді
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