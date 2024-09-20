Ритуал чи молитва? Матір підозрюваного у вбивстві Фаріон здивувала поведінкою в суді

19 вересня відбулося засідання у справі підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон - Вʼячеслава Зінченка. На засідання була присутня його матір

Жінка переконана, що її син не винний у вбивстві мовознавиці

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон провела незвичний ритуал просто в залі суду перед засіданням, яке відбулося 19 вересня у Львові. Про це повідомляють очевидці події та «Четверта студія».

На відео помітно, як жінка декілька разів поспіль розводить руками, щось промовляє про себе та глибоко дихає.

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон провела незвичний ритуал просто у залі суду перед початком засідання.



На питання журналістів, що він означає, вона пояснила, що це - молитва до Бога. pic.twitter.com/njtAm9A0tl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 20, 2024

На питання журналістів, що означає цей «ритуал», жінка відповіла, що це лиш молитва до Бога.

«Це не ритуал, це слово «алилуя» – це молитва до Бога, все», – пояснила матір підозрюваного. Вона також відповіла журналістам, що впевнена – «її син не вбивця», і мала сподівання, що його відпустять.

Однак, суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознивиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року. Адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто дружні стосунки із донькою Фаріон. Їм було відмовлено без можливості оскарження. Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Фаріон не думає про голодування і самогубство.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.