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Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Полтави: Міноборони застерегло українців
У Полтаві ворог влучив по території учбового закладу і сусідньої лікарні
фото ілюстративне

Відомство закликало всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації

Міністерство оборони України прокоментувало ракетний удар окупантів по Полтаві та закликало українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. Частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві висловили співчуття родинам загиблих. «Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.

«Страшний день для Полтавщини. З огляду на безпекові питання без деталей. Усі відповідні служби відпрацьовують на місці. Максимально злагоджені дії рятувальників та медиків сьогодні врятували не одне життя», – заявив Пронін.

Тим часом Зеленський уже отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. «За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами. Багатьох вдалося врятувати. Більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким», – повідомив президент.

Він доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.

Нагадаємо, очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. Попередньо відомо, що ушкоджень зазнало понад 10 житлових будинків. 

Як повідомлялося, сьогодні приблизно о 9:10 на Полтавщині пролунали два вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку міста.

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Теги: балістичні ракети ворог рятувальники бомбосховища трагедія Міноборони Полтава

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