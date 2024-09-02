Знущання над підлітком на Полтавщині: поліція повідомила про підозру двом фігурантам

Люди під час акції біля поліції у Котельві щодо справедливого розслідування справи про насильство над дитиною, 31 серпня 2024-го року

Подія сталася ще на початку літа, однак правоохоронці дізналися про це лише 5 серпня і не розпочали досудове розслідування

Поліція Полтавщини повідомила про підозру у вчиненні сексуального насильства над 12-річним хлопцем двом фігурантам. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Ними виявилися 15-річний і 22-річний мешканці селища Котельва, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

15-річного фігуранта підозрюють у вчиненні сексуального насильства – частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

22-річному підозрюваному інкримінують вчинення сексуального насильства (частина 4 статті 153) та втягнення неповнолітніх і малолітніх у протиправну діяльність (частина 2 статті 304).

Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Нагадаємо, на Полтавщині у селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень.

За словами місцевих органів влади та правоохоронців, подія сталася ще в середині червня цього року. Проте правоохоронці дізналися про це лише 5 серпня і не розпочали досудове розслідування. Натомість вони склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців, які отримали штраф у розмірі 850 грн. Третього хлопця на той час навіть не намагалися знайти.

31 серпня Нацполіція Полтавщини повідомила, що почала досудове розслідування у справі про знущання над дитиною. Розслідування ведеться за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України, що стосується сексуального насильства. Ця стаття передбачає покарання у вигляді ув’язнення від 5 до 10 років. Наразі слідство триває.