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У Деснянському районі жінка намагалася вкоротити собі віку (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Деснянському районі жінка намагалася вкоротити собі віку (відео)
Патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука
фото: скріншот

Поліцейські надали жінці першу медичну допомогу та контролювали її до прибуття медиків

У столиці патрульні поліцейські врятували жінку від самогубства. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Як зазначається, вчора до поліцейських надійшло повідомлення про те, що в Деснянському районі столиці жінка намагається вчинити самогубство. Після прибуття на місце події патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука.

Поліцейські Антон Пронін та Владислав Гуров надали жінці першу медичну допомогу та контролювали її до прибуття медиків, після чого транспортували громадянку до автомобіля швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що у громадській вбиральні парку «Аврора» в Дніпровському районі Києва було виявлено тіло чоловіка з ознаками самогубства.

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Теги: самогубство жінка поліція Київ

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