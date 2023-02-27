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Атака дронів на Хмельницький: помер ще один рятувальник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака дронів на Хмельницький: помер ще один рятувальник
Сергій Севрук загинув, коли ворог завдав повторного обстрілу
фото: пресслужба ДСНС

Загиблому Сергію Севруку був 31 рік

Стало відомо про смерть ще одного рятувальника внаслідок атаки дронів на Хмельницький у ніч на 27 лютого. Чоловік помер у лікарні. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

«На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя – рятувальника», – розповів він.

Пресслужба ДСНС повідомила, що загиблому Сергію Севруку був 31 рік. «Сьогодні команда МВС України втратила двох рятувальників: 21-річного Владислава Дворака та 31-річного Сергія Севрука. Разом із колегами з ДСНС України вони цієї ночі ліквідовували наслідки атаки російських БПЛА в Хмельницькій області. А потім ворог завдав повторного обстрілу. Умисно по наших героях без зброї. Двоє загинули. Ще троє рятувальників отримали поранення. Зараз лікарі надають їм усю необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у результаті нічної ворожої атаки дронів на Хмельницький загинув рятувальник Владислав Дворак.

Теги: обстріл смерть чоловік безпілотник ворог поранення Хмельницкий

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