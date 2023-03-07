11 місяців боролась за життя. Померла речниця ДСНС, що постраждала під час ракетної атаки Дніпра

У квітні минулого року дівчина постраждала під час ракетного удару по аеропорту міста

Після 11 місяців лікування та численних операцій Євгенія Дудка, пресофіцерка обласного управління ДСНС міста Дніпра, померла у лікарні. Про це повідомив її чоловік, також рятувальник, на особистій сторінці в Instagram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

10 квітня війська РФ атакували дніпровський аеропорт, повторно – коли на місці працювали рятувальники. Серед них була і Євгенія. Дівчина отримала найскладніші поранення з усієї команди, перенесла десятки операцій та майже рік лікування закордоном.

Facebook

Facebook

Facebook

«11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач мене, що не зміг тебе врятувати», – написав чоловік Євгенії Ігор Гетало у своєму особистому блозі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Спочатку дівчину лікували дніпровські медики, там вона провела в реанімації перші місяці. Згодом, наприкінці літа, Євгенію відправили на лікування в одну з найкращих німецьких лікарень «Шаріте». Після семи місяців лікування у Німеччині Дудка повернулася до України.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року війська РФ нанесли ракетного удару по аеропорту Дніпра. Коли на місце прибули рятувальники, окупанти здійснили повторний запуск. Аеропорт зруйновано, постраждало п’ятеро рятувальників.