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У Луцьку чоловік тікав від ТЦК з пістолетом у руках

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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У Луцьку чоловік тікав від ТЦК з пістолетом у руках
Невідомий чоловік з пістолетом намагався тікати від представників ТЦК
фото ілюстративне

Військовослужбовці ТЦК Волинської області опублікували відео затримання чоловіка з пістолетом

Вчора у соцмережах поширювалося відео, на якому невідомий чоловік з пістолетом намагався тікати від представників ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

«У мережі поширюється відео, на якому військовослужбовці одного із територіальних центрів комплектування Волинської області нібито порушують норми поведінки щодо військовозобов'язаного. Проте насправді ситуація виглядала інакше», – зазначили у ТЦК.

На відео, яке оприлюднили представники ТЦК Волинської області, видно, як чоловік "не лише відмовився виконати законні вимоги" представників ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам начебто вогнепальною зброєю.

«За цим фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо загроз життю та здоров'ю військовослужбовців та цивільних осіб», – заявили в ТЦК.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки двоє чоловіків намагалися завдати собі шкоди, щоб уникнути мобілізації.

Також, у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом.

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Теги: Волинська область чоловік відео конфлікт ТЦК

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