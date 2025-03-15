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Двоє чоловіків у ТЦК на Полтавщині порізали собі руки, щоб уникнути мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Двоє чоловіків у ТЦК на Полтавщині порізали собі руки, щоб уникнути мобілізації
Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було
фото: glavcom.ua

Чоловіки заявляли, що краще вб’ють себе, ніж стануть на захист країни

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки двоє чоловіків намагалися завдати собі шкоди, щоб уникнути мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

«Близько 15-ї години 14 березня 2025 року на збірному пункті 25-річний громадянин демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. Близько 18-ї години того самого дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов'язаний», – ідеться у повідомленні.

В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії.

Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було. Але оскільки чоловіки заявляли, що краще вб’ють себе, ніж стануть на захист своєї країни, їх доправили до психіатричного відділення.

«Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як «спроба суїциду», командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров'я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може», – сказано у заяві ТЦК.

У Полтавському обласному ТЦК та СП зазначили, що в обох випадках громадяни вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби (в тому числі – психіатром). Відповідно, вони вже були мобілізованими і очікували на відправлення до навчального центру як військовослужбовці. Тож після лікування їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових.

Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Відповідні повідомлення вже направлені до правоохоронних органів.

Як повідомлялося, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження.

До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Теги: Україна війна ЗСУ штраф мобілізація військомат

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