У Львові 20-річна п'яна жінка побила поліцейську



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За фактом нападу на поліцейську у Львові слідчі відкрили кримінальне провадження

Нападниці загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення вол

Близько 04:00 ранку, 2 липня, львів’янка викликала поліцію на вулицю І. Франка. Жінка заявила про домашнє насильство. Коли патрульні приїхали на місце, львів’янка сама напала та побила поліцейську.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Спершу коли правоохоронці приїхали на місце виклику, то помітили п’яного чоловіка, який сів за кермо Opel та намагався втекти. Поліцейські його зупинили.

Коли патрульні встановлювали особу 23-річного чоловіка, несподівано підбігла його 20-річна, також п’яна, дружина. Саме вона і викликала поліцію через домашнє насильство. Раптово 20-річна львів’янка напала на патрульну та завдала їй тілесних ушкоджень.

Після цього поліцейські на місце викликали слідчих з Сихівського відділку. Вони відкрили кримінальне провадження через насильство щодо працівника правоохоронних органів. Нападниці загрожує до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

До слова, на 23-річного п’яного львів’янина, який намагався поїхати на машині відкрили кримінальний проступок. Йому загрожує штраф до 34 тис грн з позбавленням права керувати авто до трьох років.