У Львові чоловік побив палицею дівчинку в тролейбусі

Чоловік раптово витяг з-за пазухи палицю і накинувся на дитину

Дівчинку госпіталізували, а чоловіка затримали

У суботу, 23 березня, неадекватний пасажир тролейбуса №22 у місті Львові без жодних причин накинувся на 13-річну дівчинку, яка сиділа неподалік нього.

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Як свідчить опубліковане в Telegram-каналі Zahidwtf відео, чоловік, який сидів, обхопивши голову руками, раптом вийняв з-за пазухи палицю і кілька разів ударив неповнолітню по голові.

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У патрульній поліції ТСН.ua повідомили, що дівчинку госпіталізували, а чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку для встановлення його особи.

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