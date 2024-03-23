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У Львові чоловік побив палицею дівчинку в тролейбусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові чоловік побив палицею дівчинку в тролейбусі
Чоловік раптово витяг з-за пазухи палицю і накинувся на дитину
фото: скріншот із відео

Дівчинку госпіталізували, а чоловіка затримали

 

У суботу, 23 березня, неадекватний пасажир тролейбуса №22 у місті Львові без жодних причин накинувся на 13-річну дівчинку, яка сиділа неподалік нього.

Як свідчить опубліковане в Telegram-каналі Zahidwtf відео, чоловік, який сидів, обхопивши голову руками, раптом вийняв з-за пазухи палицю і кілька разів ударив неповнолітню по голові.

У патрульній поліції ТСН.ua повідомили, що дівчинку госпіталізували, а чоловіка затримали та доставили до поліцейського відділку для встановлення його особи.

Раніше у Києві на Позняках невідомий відкрив стрілянину з вікна багатоповерхівки.

Теги: Львів відео чоловік

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