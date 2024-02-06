Хто побив митрополита-Героя України? Московська церква втрапила в конфуз (фото)

Михайло Жар відомий своїми неоднозначними висловами щодо війни в Україні та підтримкою російського вторгнення

Московська церква в Україні втрапила у конфуз через поширення інформації про нібито побиття митрополита Лонгина (Михайла Жара). Спочатку УПЦ МП заявила, що Лонгин нібито постраждав за чистоту православ'я, згодом заперечила факт побиття і повідомила, що він сам впав в себе вдома і розбив носа. А після розголосу знову написала, що Лонгіна побили.

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Історія почалася з того, що Банченський монастир Української православної церкви (УПЦ МП) поширив фото митрополита Лонгіна (Михайла Жара), у якого великі синці під очима. Представники монастиря кількома мовами – українською, англійською, румунською і російською – поширили допис про те, що він нібито постраждав за чистоту православ'я. Пресслужба Московської церкви також опублікувала ці світлини.

У прямому ефірі у соцмережах клірик Одеської єпархії протоієрей Максиміан Погореловський підтвердив цю інформацію.

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А вже зранку 6 лютого Банченський монастир Української православної церкви (УПЦ МП) видає новий пост, де стверджує: Лонгина побили невідомі.

Згодом і пресслужба УПЦ МП публікує допис, в якому заявляє, що невідомий завдав удару в обличчя митрополиту Лонгину, внаслідок чого архієрей знепритомнів.

Зазначимо, «Еспресо.Захід» звернувся по коментар до поліції Чернівецької області. У пресслужбі повідомили, що до поліції з даного приводу звернень чи повідомлень не надходило. Поліцейські перевіряють інформацію поширену у соцмережах.

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Нагадаємо, на початку грудня в УПЦ МП заявляли, що Лонгина ушпиталили через «проблеми з серцем».

Зазначимо, що Михайло Жар відомий своїми неоднозначними висловами щодо війни в Україні та підтримкою російського вторгнення. У травні 2023 року йому оголосили підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. Він називав ПЦУ «церквою антихриста» та «сатанинською» під час літургій.

Раніше священнослужитель із прикордонного українського містечка Герца Михайло Жар (Лонгін), етнічний румун, звинуватив українську владу в тому, що прикриваючись протидією Московському патріархату, Київ переслідує… румунських священників. Жар записав десятки відеозвернень, у яких закликав припинити підтримку України Румунією.

Одна з цілей пропагандистської кампанії була досягнута відразу: румунське суспільство, яке є досить релігійним і консервативним, накрила хвиля обурення. Навіть Румунська православна церква змушена була роз’яснювати стан речей у румунських священників на території України. В офіційному коментарі, прессекретар Румунської церкви Васілє Бинеску зазначив, що згадані Жаром, священники, яких буцімто переслідують, є представниками Московського патріархату й з румунським православ’ям ніяких зав’язків не мають.

Сам Лонгін-Жар – персонаж доволі відомий: він є засновником і керівником дитячого притулку у Чернівецькій області, всі останні роки був політично активним та відкрито підтримував проросійські партії, наприклад, з Опозиційним блоком. Прихильники Москви, своєю чергою, часто відвідували «володіння» Лонгіна для піару у стилі «захист традиційних цінностей».

Після того, як Росія окупувала Крим, Лонгін став на бік Москви, називавши українську владу «проклятою» та «сатанинською». З початком воєнних дій на Донбасі, ще з 2014 року, цей діяч перешкоджав мобілізації в регіоні й відмовляв українським захисникам у церковних обрядах. У війні звинувачував «прокляту Європу» та США. При цьому Лонгін-Жар, як зазначається у численних журналістських матеріалах, має румунське громадянство, і що шокує найбільше – він нагороджений званням Герой України президентом Ющенком.