В Одесі чоловік погрожував підірвати себе і двох малолітніх дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські притягнули до відповідальності 37-річного жителя Малиновського району Одеси

Правопорушник перебував у неадекватному стані

Поліцейські притягнули до відповідальності 37-річного жителя Малиновського району Одеси, який погрожував підірвати двох своїх малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба ГУНП Одеси.

«Пізно ввечері чоловік взяв п’ятирічну доньку та 10-річного сина і пішов з ними з дому, подзвонивши співмешканці на роботу з погрозами підірвати себе разом з їх спільними дітьми. Жінка негайно звернулась по допомогу до поліції. На пошуки її чоловіка та дітей були орієнтовані особовий склад територіального відділу поліції, працівники батальйону поліції особливого призначення та кінологи. За кілька годин розшукуваних знайшли в одному з дворів у Приморському районі міста», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти були у порядку, їх передали матері.

«Натомість їх батько перебував у неадекватному стані. При поверхневій перевірці у нього виявили згорток із наркотичною речовиною. Чоловіка поліцейські направили на медичний огляд для встановлення наявності наркотичних речовин у крові, результати якого будуть трохи згодом», – повідомили у поліції.

Поки що за фактом вилученого в Шевченківському відділенні поліції правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України, в рамках якого речові докази направили на експертизу.

За вчинення домашнього насильства над членами родини відносно правопорушника склали прокол за ст.173-2 КУпАП та застосували терміновий заборонений припис строком на 10 діб.