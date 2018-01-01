У Львові горіла московська церква (фото)

В результаті пожежі пошкоджено церковний інвентар

У Львові сталася пожежа у приміщенні церкви Московського патріархату по проспекту Червоної Калини, 89. Про це інформує депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. За його словами, пожежа зареєстрована о 2:45 в ніч на 3 лютого. О 3:00 на місце події прибуло три бригади рятувальників. «Причиною загоряння могло бути коротке замикання, пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Igor Zinkevych / Facebook Причиною загоряння могло бути коротке замикання

В результаті пожежі пошкоджено церковний інвентар

У Львові сталася пожежа у приміщенні церкви Московського патріархату по проспекту Червоної Калини, 89. Про це інформує депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, пожежа зареєстрована о 2:45 в ніч на 3 лютого. О 3:00 на місце події прибуло три бригади рятувальників.

«Причиною загоряння могло бути коротке замикання, пожежа локалізована, потерпілих немає», - вказує народний обранець, уточнюючи, що загоряння відбулось всередині приміщення.

Вогнем знищено обшивку даху, дерев’яне перекриття на площі 100 квадратних метрів та церковний інвентар, підлогу та облицювання стін на площі 30 квадратних метрів, пошкоджено церковний інвентар на площі 40 квадратних метрів.

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.