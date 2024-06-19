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РФ атакувала Львівщину: зафіксовано влучання безпілотника

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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РФ атакувала Львівщину: зафіксовано влучання безпілотника
фото ілюстративне

Унаслідок атаки поранено чоловіка-охоронця

Уночі, 19 червня, у Львові під час повітряної тривоги було чутно вибухи. РФ атакувала Львівщину «шахедами», унаслідок чого зафіксовано влучання в Малехові. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 02:33 через загрозу ударних безпілотників. О 02:52 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про наявність «шахедів» у повітряному просторі області

Невдовзі мер Львова Андрій Садовий закликав містян перебувати у безпечному місці та не знімати роботу ППО. 

«Дякуємо за роботу нашим ППО. Це було гучно!» – додав Андрій Садовий після оголошення відбою. 

Згодом мер Львова повідомив, що, за попередніми даними, є влучання безпілотника на території Львівської громади.

«Влучання зафіксовано в Малехові. Відомо про одного пораненого чоловіка-охоронця, 70 років. Стан середньої важкості. Його госпіталізувала швидка», – написав Садовий.

До слова, у ніч на 1 червня Росія вдарила крилатими ракетами по трьох обʼєктах критичної інфраструктури на Львівщині. Минулося без жертв. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. 

Теги: Львівщина Львів вибух безпілотник Андрій Садовий

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