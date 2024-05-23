У Харкові пролунала серія вибухів

Увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«У місті пролунало кілька вибухів», – написав Терехов.

Пізніше Терехов написав про повторні вибухи у місті.

Станом на 23:15 про постраждалих чи руйнування не повідомлялось.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять.

У Харкові на місці удару росіян виявлено тіла загиблих. Окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Під масованим обстрілом перебувала виключно цивільна інфраструктура.

Під час масованого обстрілу Харкова у четвер, 23 травня, росіяни вдарили по друкарні місцевого видавництва Vivat.

Унаслідок атаки росіян на об'єкти залізничної інфраструктури в Харкові та області 23 травня, шестеро залізничників отримали поранення.