Крилаті ракети атакували Львівщину: глава області повідомив деталі

Під час затяжної повітряної тривоги в ніч на 1 червня шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області

Уночі ворожі ракети влучили в обʼєкти критичної інфраструктури України

У ніч на 1 червня Росія вдарила крилатими ракетами по трьох обʼєктах критичної інфраструктури на Львівщині. Минулося без жертв. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Під час затяжної повітряної тривоги, яка тривала з 03:29 по 06:10, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування», – написав глава регіону в Telegram.

Попередньо, загиблих та травмованих унаслідок цієї атаки немає.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування «Захід» у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та шість «Шахедів». Зокрема, збивали цілі і над Львівською областю.

Козицький уточнив, що системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.