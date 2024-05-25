Росіяни знову вдарили по Харкову, кількість поранених стрімко росте

Серед постраждалих – хлопець 13 років

Близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Удар прийшовся на центральний район міста. Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо – район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих – інформація уточнюється», – наголосив він.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що є троє постраждалих після прильоту, а пізніше їхня кількість зросла до 6.

«Серед постраждалих – хлопець 13 років, госпіталізований», – констатував посадовець.

Близько восьмої вечора Ігор Терехов уточнив, що вже є інформація про 11 поранених.Росіяни поцілили у цивільні об’єкти – відділення «Нової пошти», барбершоп, кафе.

Як відомо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Станом на зараз відомо, що в приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Нагадаємо, через ракетний удар по Харкову, здійснений росіянами в ніч на 25 травня, зруйновна майстерня освітнього закладу та значно постраждала основана будівля ліцею. Крім того, понівечені десятки автівок, супермаркет та кілька багатоповерхівок.

До слова, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.