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У Дніпрі пролунав вибух

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Дніпрі пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога в Дніпропетровській області розпочалася о 23:12

В Дніпрі, 30 травня, о 01:05 пролунав вибух. Про це повідомило «Суспільне».

Повітряні Сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. 

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

У Дніпрі пролунав вибух фото 1
фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ракетна атака на Дніпро 15 травня забрала життя двох працівників «Укрзалізниці». Війська РФ уразили цивільну залізничну інфраструктуру. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Внаслідок удару загинули два оглядачі-ремонтники вагонів – Сергій Деревицький 1976 року народження та Олександр Приходько 1973 року народження.

Триває 827 день повномасштабного вторгнення. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2 683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Теги: вибух озброєння тривога

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