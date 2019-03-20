У Львові невідомі підпалили відділення російського банку



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У приміщення банку невідомі кинули пляшку з невідомою речовиною, що могло стати причиною займання, - поліція

Потерпілих немає, евакуація не проводилась

У Львові сьогодні, 20 березня, вночі на вулиці Володимира Великого невідомі підпалили відділення російського банку. Про це повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

«У Франківський відділ поліції 20 березня о 4.25 надійшло повідомлення про пожежу у будинку на вулиці Володимира Великого у Львові. На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Встановлено, що пожежа виникла у приміщенні однієї з банківських установ – потерпілих немає, евакуація не проводилась. Як попередньо встановили правоохоронці, через одне з фасадних вікон у приміщення було вкинуто пляшку з невідомою речовиною, що могло стати причиною займання»,- повідомили у Нацполіції.

До слова, відомо, що за цією адресою розташований російський банк «Форвард банк».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи, поліцейські встановлюють обставини події та особи зловмисників, причетних до скоєння правопорушення.

Як повідомлялося, затримано ще одного підозрюваного у підпалі магазину на Оболоні.