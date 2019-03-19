  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У гаражному кооперативі в Києві сталася пожежа

    • Розсилка
    У гаражному кооперативі в Києві сталася пожежа

    Пожежа виникла в одноповерховій недіючій металевій побутівці

    У ніч на вівторок, 19 березня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вулиці Тираспольська, що в Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:10.

    На місце події негайно було направлено рятувальників 7 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одноповерховій недіючій металевій побутівці. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 02:06 пожежу локалізовано, а о 02:34 ліквідовано, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено та розібрано 30 кв. м металевих конструкцій.

    На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ