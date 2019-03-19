У гаражному кооперативі в Києві сталася пожежа



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Пожежа виникла в одноповерховій недіючій металевій побутівці

У ніч на вівторок, 19 березня, сталася пожежа на території гаражного кооперативу на вулиці Тираспольська, що в Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 01:10.

На місце події негайно було направлено рятувальників 7 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одноповерховій недіючій металевій побутівці. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 02:06 пожежу локалізовано, а о 02:34 ліквідовано, повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено та розібрано 30 кв. м металевих конструкцій.

На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.