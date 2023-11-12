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У Львові пенсіонер вдарив ножем військового: конфлікт трапився через собаку

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Львові пенсіонер вдарив ножем військового: конфлікт трапився через собаку
За вчинене пенсіонеру загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі
фото: Поліція Львівської області/Facebook

Потерпілий отримав важкі поранення

У Львові нетверезий пенсіонер спричинив конфлікт із перехожим під час вигулу собак та вдарив його ножем у живіт та груди. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували в лікарню. Зі слів перехожих, від ударів ножем постраждав військовий, який приїхав до Львова у відпустку.

Як інформує Поліція Львівської області, інцидент трапився у суботу, 11 листопада близько 16:50 на вулиці Володимира Великого у Львові. Із відео, які опублікували місцеві Telegram-канали, видно, що сутичка між двома чоловіками виникла під час вигулу собак. Зі слів очевидців, до чоловіка підійшов нетверезий пенсіонер і висловив претензії за собаку, якого вигулювали без намордника.

Згодом суперечка переросла в конфлікт, під час якого 70-річний перехожий вдарив ножем 42-річного чоловіка. Внаслідок ураження грудей і живота, він отримав тяжкі поранення. Попередньо постраждалим є військовий, який приїхав у відпустку з зони бойових дій.
На місце прибули поліцейські та затримали нападника. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у суботній вечір на проспекті Відрадному в Києві сталася бійка між водієм BMW, його друзями та водіями пошкоджених ним автомобілів.
 

Теги: поліція поранення відео конфлікт Львів

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