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    Події в Україні

    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото

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    Пожежа у Львові - У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    Фото: Ігор Зінкевич
    Пожежа у Львові

    Горіло 15000 квадратних метрів приміщень

    У Львові у ніч на 26 серпня вигорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

    За його словами, пожежа сталася за адресою вул. Грабовського, 11 у парку (Цитадель).

    «Згорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом (багато чого пожежники врятували). Решту все вигоріло що навіть не зрозуміло що там було. Рятувальники наразі ще працюють. З слів пожежників Ступінь пожежі – 3», - написав він у Facebook.

    Зінкевич додав, що горіло приблизно 15000 квадратних метрів приміщень.

    Пожежа тривала більше чотирьох годин.

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    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
    У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото

    Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана, розташованому на вулиці Дегтярівській.

    пожежа Львів рятувальники
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