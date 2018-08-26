У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото



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Фото: Ігор Зінкевич Пожежа у Львові

Горіло 15000 квадратних метрів приміщень

У Львові у ніч на 26 серпня вигорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, пожежа сталася за адресою вул. Грабовського, 11 у парку (Цитадель).

«Згорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом (багато чого пожежники врятували). Решту все вигоріло що навіть не зрозуміло що там було. Рятувальники наразі ще працюють. З слів пожежників Ступінь пожежі – 3», - написав він у Facebook.

Зінкевич додав, що горіло приблизно 15000 квадратних метрів приміщень.

Пожежа тривала більше чотирьох годин.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана, розташованому на вулиці Дегтярівській.