У Львові понад чотири години горів склад із хімією та одягом: фото
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Розсилка
Горіло 15000 квадратних метрів приміщень
У Львові у ніч на 26 серпня вигорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом. Про це повідомляє депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
За його словами, пожежа сталася за адресою вул. Грабовського, 11 у парку (Цитадель).
«Згорів склад з побутовою хімією, спортивним одягом (багато чого пожежники врятували). Решту все вигоріло що навіть не зрозуміло що там було. Рятувальники наразі ще працюють. З слів пожежників Ступінь пожежі – 3», - написав він у Facebook.
Зінкевич додав, що горіло приблизно 15000 квадратних метрів приміщень.
Пожежа тривала більше чотирьох годин.
Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в гуртожитку економічного університету імені Вадима Гетьмана, розташованому на вулиці Дегтярівській.