У Львові скасували сесію міської ради
-
Розсилка
Приміщення міськради захопили працівники комунальних стоматологічних поліклінік
У Львові відмінили сесію міськради через захоплення сесійного приміщення працівниками комунальних стоматологічних поліклінік. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.
Як зазначається, працівники комунальних поліклінік ночували у приміщенні Ратуші. Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку.
Водночас секретар міської ради Анатолій Забарило в коментарі журналістам заявив, що чергова міська сесія не відбудеться.
«Ми перенесли сесію, через те, що немає належних умов праці. Про дату засідання ми повідомимо згодом»,- розповів Забарило.
Стоматологи й надалі залишаються в приміщенні Ратуші. Правопорядок забезпечують патрульні поліцейські та «Муніципальна варта».
Нагадаємо, 5 березня, у Кривому Розі гірняки трьох шахт розпочали протести під землею з вимогами підвищити заробітну плату. Сьогодні гірняки виїхали на поверхню для ведення перемовин із сформованими вимогами.