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    Події в Україні

    У Львові скасували сесію міської ради

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    &nbsp;Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку - У Львові скасували сесію міської ради
     Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку

    Приміщення міськради захопили працівники комунальних стоматологічних поліклінік

    У Львові відмінили сесію міськради через захоплення сесійного приміщення працівниками комунальних стоматологічних поліклінік. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.

    Як зазначається, працівники комунальних поліклінік ночували у приміщенні Ратуші. Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку.

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    Водночас секретар міської ради Анатолій Забарило в коментарі журналістам заявив, що чергова міська сесія не відбудеться.

    «Ми перенесли сесію, через те, що немає належних умов праці. Про дату засідання ми повідомимо згодом»,- розповів Забарило.

    Стоматологи й надалі залишаються в приміщенні Ратуші. Правопорядок забезпечують патрульні поліцейські та «Муніципальна варта».

    Нагадаємо, 5 березня, у Кривому Розі гірняки трьох шахт розпочали протести під землею з вимогами підвищити заробітну плату. Сьогодні гірняки виїхали на поверхню для ведення перемовин із сформованими вимогами.

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