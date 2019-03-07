У Львові скасували сесію міської ради



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Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку

Приміщення міськради захопили працівники комунальних стоматологічних поліклінік

У Львові відмінили сесію міськради через захоплення сесійного приміщення працівниками комунальних стоматологічних поліклінік. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.

Як зазначається, працівники комунальних поліклінік ночували у приміщенні Ратуші. Люди вимагають виплати заробітної платні за півроку.

Водночас секретар міської ради Анатолій Забарило в коментарі журналістам заявив, що чергова міська сесія не відбудеться.

«Ми перенесли сесію, через те, що немає належних умов праці. Про дату засідання ми повідомимо згодом»,- розповів Забарило.

Стоматологи й надалі залишаються в приміщенні Ратуші. Правопорядок забезпечують патрульні поліцейські та «Муніципальна варта».

Нагадаємо, 5 березня, у Кривому Розі гірняки трьох шахт розпочали протести під землею з вимогами підвищити заробітну плату. Сьогодні гірняки виїхали на поверхню для ведення перемовин із сформованими вимогами.