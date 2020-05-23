У Львові сьогодні попрощались з Героєм, який шість років тому загинув в бою за Луганський аеропорт



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Громада Львова попрощалась із загиблим Героєм Сергієм Тимощуком

Останки захисника вдалося встановити з допомогою системи ДНК-ідентифікації

Сьогодні, у День Героїв, громада Львова попрощалась із захисником Луганського аеропорту Сергієм Тимощуком. Прощання відбулось у військовій частині А0284, в якій служив боєць. Поховають Героя у м. Славута Хмельницької області, звідки він родом. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначимо, 18-річний десантник служив у Львівській військовій частині А0284 (80 аеромобільна бригада).

Загинув 31 серпня 2014 року в бою за Луганський аеропорт. Останки захисника вдалося встановити з допомогою системи ДНК-ідентифікації. Громада міста Львова висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та усім, хто знав Героя.

«Сьогодні Україна відзначає День Героїв, але ці дні для нас є сумними. Це дуже важливо — вшанувати кожного, пам’ятати кожного, бо ми всі - одне. Це наша країна, а ця війна пробує нас знищити. Я переконаний, що ми будемо сильнішими і ми переможемо. Спи спокійно, наш Герою. Вічна тобі пам'ять», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

До слова, у Львові до Дня Героїв ветеранам-активістам міського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів виплатять одноразову матеріальну допомогу. Зокрема, виплату в розмірі 500 грн отримає 51 активіст.

День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України. Відзначають 23 травня.

«Сумний День Героїв сьогодні у Львові. Прощаємось зі Сергієм Тимощуком. Десантник 80-ї окремої аеромобільної бригади загинув ще 31 серпня 2014 року в боях під час оборони Міжнародного аеропорту «Луганськ». Майже шість років Сергія вважали зниклим безвісти. У лютому 2020 року останки Героя сепаратисти передали українській стороні. Спочине Сергій у місті Славута Хмельницької області, звідки він родом. А сьогодні з ним прощаються побратими та львів'яни. Вічна Пам’ять і Слава Героям України!», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Сергій Тимощук