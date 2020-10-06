У Львові затримали зловмисника, який побив двох правоохоронців



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У Львові затримали зловмисника, який побив двох правоохоронців

35-річний мешканець Львова вдарив поліцейських в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження

У Львові, в результаті результаті конфлікту між чоловіками постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Гнатюка у Львові відбувається конфлікт між громадянами.

За вказаною адресою виїхала патрульна поліція. На місці події правоохоронці виявили двох чоловіків, які поводились агресивно, на зауваження інспекторів не реагували, натомість один з них, 35-річний мешканець Львова, вдарив поліцейських в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження.

За цим фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Зловмиснику загрожує покарання, передбачене санкцією статті, у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.