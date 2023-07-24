В Маріуполі зафіксоване найбільше пересування ворога за останні місяці – Андрющенко (відео)

Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу «Рапіра», паливозаправники та автобуси

Зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом тижня

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Зокрема, за даними Андрющенка, зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом тижня з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ.

«Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу «Рапіра», паливозаправники та автобуси з поки живою силою», – додав лике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрям Бердянська», – розповів радник мера.

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Андрющенко зазначає, що це найбільше відкрите переміщення за останні місяці з початку літа.

«Наразі встановлюємо, це поповнення таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольські напрями, або пряме поповнення на лінії фронту в Запорізької області», – додав радник мера.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.