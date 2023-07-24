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В Маріуполі зафіксоване найбільше пересування ворога за останні місяці – Андрющенко (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Маріуполі зафіксоване найбільше пересування ворога за останні місяці – Андрющенко (відео)
Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу «Рапіра», паливозаправники та автобуси
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом тижня

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, за даними Андрющенка, зафіксовано щонайменше дві колони по 30 одиниць протягом тижня з Новоазовського напряму в бік Мангуш/Бердянськ.

В Маріуполі зафіксоване найбільше пересування ворога за останні місяці – Андрющенко (відео) фото 1

«Вантажівки з БК та причепленими гарматами класу «Рапіра», паливозаправники та автобуси з поки живою силою», – додав лике пересування ворожих сил через Маріуполь в напрям Бердянська», – розповів радник мера.

Андрющенко зазначає, що це найбільше відкрите переміщення за останні місяці з початку літа.

«Наразі встановлюємо, це поповнення таборів підготовки замість особового складу, який минулого тижня було перекинуто на Бердянський та Маріупольські напрями, або пряме поповнення на лінії фронту в Запорізької області», – додав радник мера.

Триває 516-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Теги: Маріуполь вантажівки радник Бердянськ

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