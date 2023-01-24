ЗСУ вдарили по казармі росіян у Маріуполі

Радник мера зазначив, що на місці вибуху все було в диму, багато «швидких « та рятувальників

У казармі базувалось понад 200 окупантів

Сьогодні, 24 січня, українські захисники влучили у казарму загарбників в Маріуполі. У будівлі перебувало понад 200 росіян. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Маріуполь. Бавовна. Сьогодні приблизно об 18 завітала саме в казарму окупантів, яку напередодні маркували члени групи Маріупольського Спротиву», – написав Андрющенко.

Радник мера зазначив, що на місці вибуху все було в диму, багато «швидких « та рятувальників. «В цій казармі базувалось понад 200 окупантів кавказької зовнішності, дагестанців або кади рівців», - повідомив Андрющенко. При цьому зазначив, що встановити кількість втрат ворога поки не можливо, але що «вони є та немаленькі – поза всякий сумнів», – повідомив радник мера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що бійці маріупольського спротиву ліквідували трьох офіцерів РФ.

Нагадаємо, триває 335 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території Україні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті.