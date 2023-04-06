У Мелітополі пролунали гучні вибухи

Вибухи були чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах

Сьогодні, 6 квітня, у Мелітополі та навколишніх селах пролунали потужні вибухи. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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«Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів», – йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, вибухи були чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.

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«Подробиці згодом», – додав мер міста.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміло близько чотирьох потужних вибухів. Прильоти були по військовій базі ворога, що дислокується на аеродромі.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України.

Триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.