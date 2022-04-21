Обстріл Миколаєва: є вбиті та поранені

Рятувальники у місті ліквідовують наслідки обстрілу

Ворог вночі 21 квітня знову обстріляв Миколаїв. Внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

«Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених. Наразі ліквідуємо наслідки», – зазначив він.

Також Кім зазначив, що часто іноземні гості та ЗМІ цікавляться, як настрої у людей, як справи. Голова Миколаївської ВЦА зізнався, що важко підібрати слова, однак провів паралель стану українців за часів коронавірусу:

«Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, можуть вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні. Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: я вже перехворів, мені не страшно. От приблизно така сама ситуація, не кажу що добре, чи погано. Приблизно так ми ставимося, як ми перебуваємо під щоденними обстрілами. Звикли. У будь якому випадку, страху того, невідомості, нема. Ми вже бачимо, як все відбувається і не боїмося», – сказав Кім.

Нагадаємо, увечері 20 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем російських військових.

Наголосимо, що 20 квітня росйіські військові почали «гатити» по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч». Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Південь».

Також у Миколаєві після обстрілів противника у ніч на 19 квітня утворилася вирва завширшки близько 20 метрів.