У Миколаєві чутно вибухи, в місті і області оголошена тривога

Жителів просять залишатися в укриттях

У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті і області. Про це повідомляє Суспільне.



Жителів просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.

Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.

Зараз немає офіційної інформації від влади.

Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.