У Миколаєві чутно вибухи, в місті і області оголошена тривога
Жителів просять залишатися в укриттях
У Миколаєві прогриміли вибухи після оголошення повітряної тривоги в місті і області. Про це повідомляє Суспільне.
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч проти 10 вересня завдали чергового удару по Миколаєву. Також під обстріл потрапив Баштанський район області.
Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.
Зараз немає офіційної інформації від влади.
Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.
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