У Миколаєві лунають вибухи
У місті повітряну тривогу не оголошували
Жителі Миколаєва повідомляють, що після опівночі 31 липня чули звуки вибухів у місті. Однак повітряну тривогу не оголошували.
У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.
«Повітряну тривогу не оголошували, залишайтеся в укритті та пам'ятайте про 2 стіни», - йдеться у повідомленнях місцевих пабліків.
«Все нормально, це залпи нашої артилерії. Спочатку в області прилетіли касети, а потім наші відповіли», - пишуть у місцевих Telegram-каналах.
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О 01:01 у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога. Перед оголошенням тривоги пролунав вибух, повідомляють про прильоти в області.
З'ясовуємо деталі.
Офіційних коментарів від військової адміністрації поки немає.
Нагадаємо, унаслідок вчорашніх обстрілів Миколаєва було пошкоджено десять багатоповерхових будинків, торговельні павільйони і дачні садиби.
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