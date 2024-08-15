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У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото)
Пожежа розпочалася на території асфальтного заводу
фото: пресслужба ДСНС

Горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га.

Сьогодні, 15 серпня, над Миколаєвом сьогодні, 15 серпня, здійнявся густий дим. Причиною є пожежа біля асфальтного заводу. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в Telegram.  

У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото) фото 1

«Сталась пожежа в районі Великої Коренихи. Горять автомобільні шини. Працює 19 ДПРЧ та підрозділи з міста. Також допомогають технікою наші КП. Ситуація контрольована. Без паніки», – написав Сенкевич.

При цьому у ДСНС уточнили, що горять автомобільні шини та суха трава орієнтовною площею 4 га. Гасіння пожежі продовжується.

У Миколаєві спалахнув асфальтний завод. Над містом чорний дим (фото) фото 2

Спікер Головного управління ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк у коментарі «Никвести» розповіла, що за попередньою інформацією, пожежа розпочалася на території асфальтного заводу.

Раніше повідомлялося, що увечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіївська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. 

Теги: ДСНС Миколаїв пожежа

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