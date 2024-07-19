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Обстріл Миколаєва: встановлено тип ракети, якою вдарили росіяни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Миколаєва: встановлено тип ракети, якою вдарили росіяни
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки
фото: ДСНС

Унаслідок авіаудару пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок

Російські загарбники завдали авіаудару по житловому кварталу Миколаєва, попередньо ракетою Х-59. Загинули жінка, чоловік та 12-річний хлопчик, ще п'ятеро людей поранено. Пошкоджено дитячий майданчик та житлові будинки. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

«За даними слідства, 18 липня о 17:13 год війська РФ завдали авіаційний удар по житловому кварталу міста Миколаєва. Наразі відомо про трьох загиблих – літню жінку, чоловіка та 12-річного хлопчика. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. Внаслідок авіаудару пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Попередньо, окупанти вдарили по місту Х-59. Інформація по постраждалим постійно уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, сьогодні, 19 липня, росіяни обстріляли житловий район Миколаєва. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві кількість жертв у результаті удару РФ зросла до трьох, серед них – дитина. «Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина», – повідомив міський голова.

Внаслідок обстрілу також було пошкоджено житловий сектор.

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Теги: Миколаїв ракета

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