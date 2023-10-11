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У Миргороді прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Миргороді прогримів потужний вибух
фото ілюстративне

Офіційної інформації поки немає

Жителі Миргорода на Полтавщині почули потужний вибух. В області оголошена повітряна тривога. 

Офіційної інформації поки немає.

Карта тривог на момент вибуху виглядала так:

У Миргороді прогримів потужний вибух фото 1

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: окупанти війна Полтавщина

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