У Миргороді прогримів потужний вибух

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Жителі Миргорода на Полтавщині почули потужний вибух. В області оголошена повітряна тривога.

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Карта тривог на момент вибуху виглядала так:

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Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.