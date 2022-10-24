Російські кораблі вбили близько 50 тис. дельфінів у Чорному морі, – біолог

Китоподібні гинули внаслідок використання російських військових кораблів

З початку повномасштабної війни у Чорному морі загинуло, ймовірно, до 50 тис. дельфінів через дії російських окупантів. Про це повідомив біолог та керівника наукового департаменту природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

Китоподібні помирали внаслідок використання російських військових кораблів. Ворожі надводні та підводні човни створюють потужні звукові сигнали, що вражають дельфінів.

Внаслідок цього тварини не можуть орієнтуватися в просторі, сліпнуть та потрапляють на міни.

«Але, як би зараз не було сумно, незважаючи на жахливі наслідки від рашистів для людей і для дельфінів, для дикої природи, все таки природа відновиться, а неймовірна синергія степових рослинних хвиль, разом з птахами, рослинами, водами, світанками, мурахами – всі, на всіх фронтах, своєю потужною і позитивною енергетикою, всіляко допомагають українцям в боротьбі з орками і всі мріємо про перемогу над ворогом», – написав Русєв.

Раніше Денис Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму.

Також повідомлялось, що кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла.

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