У Нацраді показали, як в окупованому Криму «ловить» українське радіо



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Зафіксовано прийом сигналу UA:Українське радіо біля залізничного вокзалу Сімферополя і з околиць міста

В тимчасово окупованому Росією у Сімферополі працює українська радіостанція.

Про це у своєму Facebook повідомив член Нацради з питань телебачення і радіомовлення України Сергій Костинський.

На опублікованому ним відео - прийом сигналу UA:Українське радіо біля залізничного вокзалу Сімферополя і з околиць міста.

«UA:Українське радіо з зашитим в ефір «Радіо «Крим.Реалії» на частоті 549 кГц продовжують виконувати свою інформаційну місію в Криму», - написав Костинський.

Як відомо, внаслідок російської анексії Криму 39 українських радіостанцій та 31 український телеканал втратили можливість здійснювати мовлення на півострові.

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