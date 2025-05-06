У президента Кенії поцілили черевиком під час виступу

У президента Кенії Руто кинули черевиком під час мітингу

У президента Кенії кинули черевик під час публічного виступу

У президента Кенії Вільяма Руто кинули черевик під час його звернення до народу. На відеокадрах із заходу видно, що президент зумів відбити черевик рукою і не постраждав. Інцидент трапився 4 травня під час виступу глави держави на мітингу в окрузі Мігорі. У своєму зверненні Руто говорив про вартість життя, пише «Главком» із посиланням на Reuters.com.

«Ми ж казали, що знижуємо ціну на добрива, правда це чи ні?» – сказав він, коли черевик полетів у нього, здійнявши невелику хмарку пилу.

Повідомляється, що лідер східно-африканської держави після виступу був змушений відмовитися від підвищення податків і запросив представників опозиції на зустріч до кабінету міністрів, проте невдоволення в кенійському суспільстві, як і раніше, залишається високим.

Міністр внутрішніх справ Кіпчумба Муркомен заявив, що поліція заарештувала трьох осіб за фактом інциденту.

Нагадаємо, що у 2008 році іракський журналіст кинув у президента США Джорджа Буша-молодшого черевиком на знак протесту проти хаосу, що виник після вторгнення під проводом США.

До слова, у Міністерстві оборони завершили дослідні випробування спортивних кросівок, розроблених для військовослужбовців Збройних сил України.