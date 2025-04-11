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Граната замість тортика: поліція розслідує вибух у квартирі подружжя в Одесі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Граната замість тортика: поліція розслідує вибух у квартирі подружжя в Одесі
На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група поліції
фото: Суспільне

Внаслідок вибуху постраждали троє людей

Сьогодні, 11 квітня в Пересипському районі Одеси в одній з квартир пролунав вибух. Поліція Одеської області встановлює обставини події, передає «Главком».

Як стало відомо, до подружжя у гості прийшов знайомий, який приніс із собою гранату. Під час перебування в оселі він висмикнув чеку, що призвело до вибуху. Унаслідок вибуху у квартирі вибило вікна.

У результаті інциденту постраждали троє осіб. Сам зловмисник отримав травму ноги та був госпіталізований, подружжя також доставили до лікарні для огляду, однак їхні травми виявилися несерйозними.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які здійснюють ретельний огляд оселі на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Поліція також проводить опитування свідків та збирає докази для встановлення всіх обставин події.

Згідно з попередньою інформацією, причиною інциденту стало необережне поводження з вибуховими предметами.​

Раніше повідомлялося, що у будівлі поліції в Одеській області стався вибух. На місці інциденту загинула жінка, є постраждалі.

Нагадаємо, правоохоронці класифікують вибух у будівлі поліції у місті Біляївка на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрили кримінальне провадження. 

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Теги: вибух Одеса граната поліція

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