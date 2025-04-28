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Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації загоряння трави на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації загоряння трави на Київщині
В Ірпені рятувальники ліквідували пожежу в екосистемі
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Обставини загибелі чоловыказ’ясовуються

На Київщини розслідують обставини пожежі, в якій загинув чоловік. За попередньою інформацією, в Ірпені рятувальників викликали на пожежу, вони побачили, що горить трава й почали ліквідацію загоряння. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Повідомляється, що на місце події направлено черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що сталося загорання трав’яного настилу.

«Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка, обставини його загибелі з’ясовуються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 квітня у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Качали.

Також оперативні служби ліквідували загоряння, що охопило 900 кв. м в екосистемі у Святошинському районі столиці.

Теги: пожежа смерть Київщина Ірпінь чоловік

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