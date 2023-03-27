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Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямки, де сьогодні тривають найзапекліші бої
фото: Генштаб

Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу «Орлан-10»

Триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав сім авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області; Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Застосував аерозольні «сльозогінні» гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них – Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку

Вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області; Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області; Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу.

Протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Слов'янськ ракетами. Кількість поранених внаслідок удару Росії  Донецької області зросла до 34, а число загиблих – до двох. 

Теги: Генштаб Авдіївка Херсон місто ворог Бахмут росіяни Вугледар

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