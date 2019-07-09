У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
Будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль
Бойовики на Донбасі обстріляли Новгородське, внаслідок чого згоріла господарська будівля.
Про це у вівторок ввечері повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
«7 липня російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новгородське. Відомо, що противник вів вогонь з 20:10 до 20:30, із напрямку шахти імені Гагаріна, застосувавши великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що згорівша будівля знаходиться на вулиці Слов’янська, 281. Встановлено, що будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль. Потерпілих внаслідок обстрілу немає.
«Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей», - додали у штабі.
Нагадаємо, ввечері 6 липня у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований мирний житель.