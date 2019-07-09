У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля



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Наслідки ворожого обстрілу Новгородського Фото: штаб операції Об’єднаних сил

Будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль

Бойовики на Донбасі обстріляли Новгородське, внаслідок чого згоріла господарська будівля.

Про це у вівторок ввечері повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«7 липня російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новгородське. Відомо, що противник вів вогонь з 20:10 до 20:30, із напрямку шахти імені Гагаріна, застосувавши великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згорівша будівля знаходиться на вулиці Слов’янська, 281. Встановлено, що будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль. Потерпілих внаслідок обстрілу немає.

«Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей», - додали у штабі.

Нагадаємо, ввечері 6 липня у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований мирний житель.