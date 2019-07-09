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    Події в Україні

    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля

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    Наслідки ворожого обстрілу Новгородського - У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
    Наслідки ворожого обстрілу Новгородського
    Фото: штаб операції Об’єднаних сил

    Будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль

    Бойовики на Донбасі обстріляли Новгородське, внаслідок чого згоріла господарська будівля.

    Про це у вівторок ввечері повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

    «7 липня російсько-окупаційні війська обстріляли селище Новгородське. Відомо, що противник вів вогонь з 20:10 до 20:30, із напрямку шахти імені Гагаріна, застосувавши великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що згорівша будівля знаходиться на вулиці Слов’янська, 281. Встановлено, що будівля згоріла внаслідок влучання трасувальних та бронебійно-запалювальних куль. Потерпілих внаслідок обстрілу немає.

    «Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань РФ щодо активізації бойових дій і подальшого загострення конфлікту, а також небажання ворога дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання мінських домовленостей», - додали у штабі. 

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    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля
    У Новгородському внаслідок обстрілу бойовиків згоріла господарська будівля

    Нагадаємо, ввечері 6 липня у результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями селища Новгородського травмований мирний житель.

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