На Херсонщині чоловіки з георгіївськими стрічками викрали тренерку

Ірину Петрову було викрадено біля під’їзду її будинку

Окупанти викрадають активістів на Херсонщині

Сьогодні, 9 травня, у Новій Каховці на Херсонщині група чоловіків викрала тренерку з футболу Ірину Петрову. Про це повідомила Каховська міська рада.

«Біля під’їзду свого будинку на пр. Дніпровському біля 16:00 групою людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками було забрано молоду дівчину Петрову Ірину Володимирівну, 1983 р.н.», - йдеться в повідомленні.

За даними очевидців, чоловіки були в нетверезому стані і примусово відвели дівчину до відділення поліції, де вона зараз і знаходиться.

Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів.

Так, секретаря міської ради Нової Каховки Дмитра Васильєва викрали російські окупанти 16 березня. Дружина повідомляла, що до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

Васильєва було звільнено після 46 днів російського полону.

Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».