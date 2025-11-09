Покровськ перетворився на ключовий майданчик для впливу на міжнародні наративи

Битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок, передає «Главком».

Місто перетворилося не лише на арену бойових дій, а й на ключовий майданчик для впливу на міжнародні наративи: обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світову спільноту у своїй перевазі на полі бою.

Росія заявляє про нібито оточення Покровська та руйнування логістичних шляхів ЗСУ. Натомість Україна запевняє, що бої тривають і її підрозділи завдають ворогу значних втрат. Українські командири на місцях підтверджують, що російські штурмові групи увійшли в місто минулого місяця, скориставшись слабкими місцями в обороні, і можуть завершити його захоплення протягом найближчих тижнів чи місяців.

«Наразі немає чітких ліній оборони, жодної, яка могла б перешкодити солдатам увійти до міста», –заявив Сергій Філімонов, командир батальйону «Вовки да Вінчі».

Президент Володимир Зеленський визнав складність ситуації, зазначивши, що ворог розпочав штурми 5 листопада і продовжує їх. «Вони втратили техніку, але головна мета ворога – якомога швидше зайняти Покровськ. Ця мета залишається», – наголосив він.

Аналітики вважають, що просування росіян відбувається «метр за метром» після виснажливих боїв протягом року. Російські штурмові групи змогли прорвати виснажені українські позиції, змусивши Київ кинути на оборону елітні підрозділи. Інтенсивність вуличних боїв досягає критичної точки, а українські командири попереджають про затяжні бої в урбанізованому середовищі.

Покровськ розташований у так званому «поясі фортець» Донецької області, що включає також Краматорськ, Слов'янськ і Дружківку. Незважаючи на те, що місто раніше було важливим логістичним хабом, інтенсивні обстріли зруйнували його інфраструктуру, зменшивши колишню оперативну цінність.

Політичні ставки у битві за Покровськ високі. Диктатор Путін намагається використати успіхи як важіль для вимог щодо Донбасу, тоді як Зеленський прагне показати західним партнерам, що Росія не домінує беззастережно.

«Уявіть, скільки там російських військ. Але водночас у них немає запланованого результату… у них немає такого результату, щоб вони могли «продати» його американцям», – сказав Зеленський, коментуючи прорив близько 200 російських військових через оборону міста.

Експерти попереджають: навіть якщо Росія представить падіння Покровська як велику перемогу, вона матиме обмежене тактичне значення і вимагатиме величезних людських та матеріальних втрат. «Це, перш за все, перемога пропаганди», – зазначив Пітер Дікінсон із Atlantic Council.

Українські командири запевняють, що «усі підрозділи, які можуть битися, зараз тут». Однак у багатьох частинах не вистачає людських резервів і бронетехніки, а логістичні вузли навколо міста зруйновані. Видання підсумовує, що «українські сили битимуться до останнього, намагаючись завдати максимально можливих втрат ворогу, поки необхідність відступу не стане неминучою».

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.