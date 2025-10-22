Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 22 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет та скинувши 98 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 3337 дронів-камікадзе, здійснив 3311 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

22 жовтня станом на 22:00 відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 87 окупантів, з яких 62 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили 12 безпілотних літальних апаратів, три антени БпЛА, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів. Також українські воїни уразили артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки та десять укриттів для особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили чотири атаки загарбників. Ворог завдав чотири авіаційні удари, скинув 12 керованих авіаційних бомб та здійснив 145 обстрілів, дев’ять з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали шість атак ворога поблизу Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного, ще два боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наші воїни відбивали три атаки ворога в районах Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська, на даний час два боєзіткнення продовжуються.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили чотири штурмові дії загарбників поблизу населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник вісім разів намагався наступати у районах Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили дев’ять атак ворога, наразі бої точаться у одній локації.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж поточної доби ворог здійснив 40 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку 

Українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили атаку окупантів поблизу Малинівки. Авіаційних ударів зазнали Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне та Малинівка.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового. Авіаудару зазнало Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1337-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий великий наступ росіян на Півдні. Чи це можливо?
Чого чекати на лінії фронту до кінця 2025 року?
26 вересня, 11:07
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2025 року
24 вересня, 09:06
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року
26 вересня, 08:19
Ситуація на фронті 27 вересня
Лінія фронту станом на 27 вересня 2025. Зведення Генштабу
27 вересня, 23:27
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони успішно зачистили чотири села на Дніпропетровщині – DeepState
4 жовтня, 02:45
Антоні Лаллікан присвятив своє життя документуванню конфліктів і боротьби за права людини
Окупанти вбили третього французького журналіста на війні в Україні
3 жовтня, 19:18
РФ з початку війни втратила 21972 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 жовтня, 07:22
Російський командир віддав наказ на знищення цивільного населення
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
24 вересня, 15:24
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11266 танків
Втрати ворога станом на 17 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 жовтня, 07:50

Події в Україні

Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по дитсадку (оновлено)
У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по дитсадку (оновлено)
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена
Замість українців, які помирають, будуть мігранти? Соцмережі відреагували на заяву бізнес-омбудсмена

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua