Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Сумщину безпілотниками: загинула людина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Сумщину безпілотниками: загинула людина
фото з відкритих джерел

Під удар потрапила Тростянецька громада на Сумщині

У ніч на 3 листопада російські терористи атакували безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Григоров зазначив, що триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюються всі наслідки атаки.

«Главком» писав, що у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

Теги: смерть війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний шлях досягнути перемоги – це ставити собі за мету повний розгром окупаційного війська
Єдиний реалістичний шлях до припинення війни
26 жовтня, 18:31
Поки Росія є імперією, демократичні зміни там неможливі
Кінець російської імперії як шанс на чистіший світ
24 жовтня, 19:13
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
З 20 травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти у Бахмуті
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія підтвердила загибель сина на війні
14 жовтня, 19:03
Уражено новітню РЛС окупантів
Розвідка спалила новітню радіолокаційну систему окупантів у Криму (відео)
20 жовтня, 17:19
Е-гривня з’явиться після завершення війни
Е-гривню в Україні запровадять після війни – НБУ
24 жовтня, 16:50
Путін планував захопити Покровськ ще рік тому, але його наміри не справдилися
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
28 жовтня, 11:00
Нардеп нагадує, що наразі процедура мобілізації жінок присутня в Україні
Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь
30 жовтня, 16:06
У Вінницькій ОВА завелася чиновниця, яка виправдовує напад Росії на Україну
«Ти на руских не дуже гоні». Працівниця Вінницької ОВА отримала вирок за свої слова
31 жовтня, 10:01

Події в Україні

Росія атакувала Сумщину безпілотниками: загинула людина
Росія атакувала Сумщину безпілотниками: загинула людина
Засновник фонду «Повернись живим» попередив про втрату Покровська
Засновник фонду «Повернись живим» попередив про втрату Покровська
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
В окупованому Луганську пролунали вибухи
В окупованому Луганську пролунали вибухи
Росія атакувала Харків КАБом
Росія атакувала Харків КАБом
Лінія фронту станом на 2 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 2 листопада 2025. Зведення Генштабу

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua