Росія атакувала Сумщину безпілотниками: загинула людина

Під удар потрапила Тростянецька громада на Сумщині

У ніч на 3 листопада російські терористи атакували безпілотниками Тростянецьку громаду на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише «Главком».

За інформацією Григорова, росіяни атакували Тростянецьку громаду ударними БпЛА. Попередньо, загинула одна людина. З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, вони отримують необхідну медичну допомогу.

Григоров зазначив, що триває пошуково-рятувальна операція. Уточнюються всі наслідки атаки.

«Главком» писав, що у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.