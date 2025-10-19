Головна Країна Політика
Зеленський готовий доєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський готовий доєднатися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті
Зеленський наполягає на важливості ділитися поглядами, адже він не впевнений, що Путін готовий закінчити війну
фото з відкритих джерел

Україна не програє цієї війни, але й Росія не перемагає, тому Москва посилила авіаудари

Президент України Володимир Зеленський був би готовий поїхати в Будапешт на перемовини між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтервʼю NBC News.

Журналістка запитала Зеленського, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, і той відповів: «Я готовий. Я сказав президентові Трампу. Я готовий».

Він також розповів, що нині Україна не програє цієї війни, але й Росія не перемагає, тому Москва посилила авіаудари через свою «слабку позицію» на полі бою.

«Ось чому він справді посилює авіаудари», – додав Зеленський, заявивши, що Путін хоче «енергетичної катастрофи цієї зими».

На запитання, чи готовий український лідер іти на переговори або відмовитися від якоїсь території, щоб припинити війну, він відповів: «Якщо ми хочемо зупинити цю війну та терміново й дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми залишилися, а не давати щось додаткове Путіну».

Президент також наголосив, що для справедливого та тривалого миру потрібні обидві сторони. «Як можуть бути якісь угоди без нас?», – додав він.

Водночас Зеленський наполягає на важливості ділитися поглядами, адже він не впевнений, що Путін готовий закінчити війну.

Нагадаємо, у Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі ЄС, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи.

Зазначимо, що через санкції Європейського Союзу, що накладають обмеження на польоти російських урядових літаків через повітряний простір ЄС, російський диктатор Володимир Путін змушений обирати «обхідний» маршрут для свого польоту до Будапешта. 

Теги: переговори Україна Володимир Зеленський путін війна саміт санкції Будапешт росія

